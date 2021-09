Peschici Pop Up: grande partecipazione per la prima iniziativa messa in campo dalla neonata associazione turistica Pro Loco

Lo scorso weekend il borgo di Peschici ha accolto la prima edizione di Peschici Pop Up, rassegna dedicata alla narrazione del paesaggio nelle sue molteplici forme. La prima serata ha visto la partecipazione del poeta Paesologo Franco Arminio, che, ammaliato dalla bellezza del paese, ha dedicato alcuni dei suoi scritti e riflessioni sul ruolo della poesia ed il rapporto tra uomo e paesaggio ad una platea entusiasta. La seconda serata, lo spettacolo gastrofonico 'L'Acquasala Salverà il mondo' del Reverendo Podolico Castelluccia ha proseguito il racconto estendendolo ad un intero territorio, il Gargano, con il suo connubio di arti, con il centro storico trasformato in un anfiteatro naturale, nel quale il pubblico ha potuto assistere ad una performance unica nel suo genere.

Molto appezzata anche la degustazione da 'asporto' in formato 'shopper bag' con una selezione di prodotti di aziende del territorio: la pasta prodotta a Monte Sant'Angelo dal pastificio Casa Prencipe, l'olio Evo biologico di Biorussi in agro di Carpino, le confetture di Agrumi del Gargano IGP di Agricola Ricucci, i prodotti da forno di Fulgaro Panificatori di San Marco in Lamis, la Birra del Gargano e le cantine Antonio Pisante di San Severo.

“Abbiamo colto, nella grande partecipazione di pubblico che questa I° edizione di Peschici pop up ha riscontrato, un desiderio di socialità e di condivisione al quale ha corrisposto una altrettanto soddisfacente attenzione al rispetto delle norme in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19. In questo senso desidero ringraziare tutti gli ospiti di questa prima edizione, per la loro disponibilità, e tutti i collaboratori impegnati alla realizzazione della manifestazione.” ha dichiarato Vincenzo De Nittis, presidente della pro loco di Peschici.

Peschici Pop UP è una delle prime iniziative messe in campo dalla neonata Associazione Turistica Pro Loco di Peschici, con l'obiettivo di offrire proposte culturali che valorizzino l'intero territorio garganico.

La spesa è stata finanziata con l'avviso anno 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco della Regione Puglia.