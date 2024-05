La Camera dei Deputati premia la 'Passionata': il dolce di Troia è "Eccellenza italiana per la promozione del Made in Italy"

La deliziosa Passionata, dolce tipico del comune di Troia diventato presto una delle eccellenze dell'intera provincia di Foggia, ha ricevuto un nuovo riconoscimento. La prelibatezza nata nella pasticceria Casoli di Troia è stata infatti premiata alla Camera dei Deputati, lo scorso 13 maggio, come Eccellenza Italiana per la Promozione del Made in Italia.

La premiazione è avvenuta lo scorso 13 maggio, presso la Nuova Sale dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. A ritirare il premio, Lucia Casoli e Nicola Mecca.

Il riconoscimento fa seguito a quello ricevuto dal Senato lo scorso marzo.