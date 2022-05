La piccola Desiree viene al mondo in ambulanza: foto ricordo con i suoi angeli

Sta bene e gode di ottima salute la bambina nata in ambulanza la scorsa notte a San Marco in Lamis grazie all'intervento tempestivo del medico Salvatore Ritrovato, dell'infermiere Aldo Di Carlo, della soccorritrice Laura Ricciardi e dell'autista-soccorritore Leo Cassano dell'ospedale Umberto I della città dei due Conventi. Intervento riuscito e foto ricordo per la partoriente e i suoi angeli del servizio del 118. A darne notizia in anteprima Assocarenews. Entrambe, mamma e bambina, sono state trasferite all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza della vicinsa San Giovanni Rotondo. Stanno bene.