Da Castelluccio Valmaggiore a Cambridge per 'salvare' l'arco di un tempio indiano

Cosa lega Castelluccio Valmaggiore a Cambridge? L'arco di un tempio indiano da un milione di sterline. Merito di Piero D'Angelico, un parrucchiere originario del borgo dauno e che oggi ha un salone in Mill Road. Il reperto, realizzato a mano in India su commissione e giunto nel Regno Unito nel 2006, è stato parte dell'ex tempio indù Bharat Bhavan all'interno della biblioteca in Mill Road fino a quando nel 2020 è stato acquistato dal Comune di Cambridge che lo ha utilizzato come ufficio.

A marzo di quest’anno l’annuncio: il tempio sarebbe stato dismesso a meno che non avesse trovato un acquirente. Si è fatto avanti l’hair stylist dauno che – come riporta il sito ‘CambridgeNews’ – avrebbe acquistato l'arco per la cifra simbolica di una sterlina. Ma D’Angelico non si è fermato qui. Ha messo su una raccolta fondi per racimolare la somma necessaria per restaurare l’arco, trasportarlo e posizionarlo laddove tutta la comunità potrà vederlo, ovvero nei giardini pubblici di Ditchburn Place in Mill Road. L’inaugurazione – fa sapere sui social l’uomo – è prevista per il primo settembre alle 10.30.

Tuttavia il legame con il borgo dauno non finisce qui. Per raccogliere i soldi necessari, D’Angelico ha deciso di vendere targhe di ottone attorno alla base dell'arco sulle quali verrà riportato il nome dei donatori. E tra queste ce ne sono due proprio provenienti proprio da Castelluccio Valmaggiore.

“Abbiamo secoli di tradizione di scalpellini lì (a Castelluccio, ndr) e mio nonno, Maestro Pietro, era molto conosciuto in paese. Così il sindaco Pasquale Marchese, con il direttore del locale ‘Museo Valle del Celone’ Pasquale De Bloiso, stanno facendo delle targhe che ci rappresentano con orgoglio all'estero con uno scambio interculturale e gli auguri alla nostra comunità. Ho parlato con loro e parteciperanno alla cerimonia di apertura di settembre” ha raccontato al ‘Cambridge Indipendent’.

(foto da https://www.cambridgeindependent.co.uk/)