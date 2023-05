La parrocchia di San Severino chiede aiuto ai fedeli

La parrocchia si rimette al buon cuore dei fedeli. I finanziamenti ottenuti da Regione Puglia e Cei (Conferenza Episcopale Italiana) non basterebbero per completare i lavori di adeguamento liturgico e arredo del complesso monumentale di San Severino abate a San Severo e allora parte la campagna di crowfunding sulla nota piattaforma ‘Gofundme’ (link: https://gofund.me/7da456a8).

Nel dettaglio, il progetto prevede anche un concorso di idee promosso dalla parrocchia per l’adeguamento liturgico del presbiterio approvato dall'ufficio liturgico della Diocesi di San Severo. Gli artisti sono già all’opera per realizzare gli elementi che andranno ad arredare altare, sede (luogo dal quale il sacerdote celebrante guida la preghiera) e ambone (sede della Parola annunciata).

“Tutti gli elementi dell'arredo liturgico - spiegano i rappresentanti della parrocchia - sono stati pensati per creare un'esperienza di preghiera unica e coinvolgente in grado di esaltare la bellezza e la spiritualità della chiesa di San Severino abate. L'intervento di adeguamento liturgico del presbiterio, finanziato grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e la comunità locale, rappresenta un esempio virtuoso di conservazione del patrimonio culturale e artistico del territorio”.

La chiesa di San Severino abate (chiesa matrice di San Severo) è attestata per la prima volta nel 1059. Inizialmente chiesetta benedettina a tre navate, entro il 1224 fu trasformata in un più capiente tempio a unica navata che sul finire del Duecento fu prolungato fino alla lunghezza attuale con aggiunta del transetto. Sulla facciata di quest’ultimo, vi è l’ingresso secondario con portale romanico d'età federiciana (attribuito a Bartolomeo da Foggia) con un archivolto sorretto da mensole leonine, un rosone a sei raggi riccamente decorato e il sovrastante trittico a bassorilievo col Santo titolare in abiti pontificali tra due angeli, elemento di reimpiego databile al XII secolo.