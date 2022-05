Il parco Chiara Lubich è al buio, cittadini pronti a tassarsi: "Ma il Comune installi le lampade"

Buonasera,

vorrei condividere con immenso rammarico lo stato di abbandono da parte dell'Amministrazione comunale del parco Chiara Lubich viale Europa, per la mancata illuminazione che perdura da diversi anni, nonostante diverse segnalazioni e solleciti.

Vorrei far presente che questa oasi di verde, finchè non scende il buio, viene frequentato da famiglie e bambini. I frequentatori sarebbero disponibili autotassarsi per l'acquisto delle lampade, purché sollecitino chi di dovere ad installarle. Certo di una vostra attenzione, si ringrazia anticipatamente.