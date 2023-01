Sua maestà la 'Paposcia', il panfocaccia tipico del Gargano che fa impazzire i turisti di tutto il mondo

La Paposcia è un pane focaccia prodotto nella zona del Gargano, più precisamente a Vico del Gargano un piccolo paese in provincia di Foggia.

Questo pane è legato alla tradizione culinaria del posto, e la ricetta ancora oggi segue quella originale; si tratta di un alimento della cultura contadina che veniva utilizzato e prodotto già a partire dal XVI secolo. Ha una forma molto particolare, schiacciata e allungata, che ricorda quella di una pantofola, e da qui il nome "paposcia" che in dialetto foggiano significa appunto ciabatta/pantofola.

Un prodotto con una grande storia alle sue spalle.

Come nasce la Paposcia

La Paposcia nasce in origine dai residui di pasta di pane che rimanevano attaccati alla madia, i quali non venivano sprecati bensì riutilizzati, rimpastati e cotti in forno a legna. Da qui si capisce come questo pane sia frutto della cultura del non-spreco e del riciclo.

Una volta cotta può essere condita e farcita in tanti modi differenti, ad esempio con olio extravergine di oliva e formaggio fresco locale.

La ricetta della Paposcia

Per realizzare questo pane tipico pugliese ecco cosa vi occorre:

850 gr di farina tipo 00

540 ml di acqua tiepida

sale q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

250 gr di lievito naturale

Ecco come procedere: