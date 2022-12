Il Gambero Rosso premia i panettoni di San Marco in Lamis: quelli di Cera e Pirro sono tra i migliori d'Italia

San Marco in Lamis fa la voce grossa. Il ?Panterrone? di Forno Sammarco di Antonio Cera e il ?Panettone? da pasticceria di Café Noir di Lino Pirro, sono tra i migliori d?Italia secondo il Gambero Rosso.

Nella classifica dei forni, il ?Panterrone? di Antonio Cera è stato recensito nel mensile di dicembre della illustre guida enogastronomica, ?The Best of 2022? (Top Italian Food&Wine)?, con la seguente descrizione. ?Un lavoro continuo di ricerca e sperimentazione quello del Forno Sammarco. Tutti i prodotti raccontano una storia , la cultura di un territorio, quello pugliese, ricco di risorse e tradizioni. Il loro ?Panterrone? si presenta in una scatola rustica che richiama la terra, la campagna, le distese di grano pugliesi. Le materie prime sono quasi tutte a chilometro zero, a partire dalle farine di frumento, dal miele e dalla frutta candita. Arancia biondina e limone femminiello del Gargano, cedro calabrese e mandarino siciliano rilasciano un profumo fresco di agrumi, addolcito dalla vaniglia del Madagascar e dall?uvetta sultanina. All?esterno ha una cupola color caffellatte ben scarpata e priva di glassa. Al taglio presenta una fetta dorata dall?alveolatura stretta che ricorda la mollica del pane, ma soffice come una brioche, grazie a una lavorazione che prevede tre rinfreschi del lievito madre con 17 ore per la prima lievitazione e nove per la seconda?.

Laureato in Economia alla Bocconi, nel 2007 l?ideatore di ?Grani futuri? è ritornato nella città dei due Conventi per dare valore al forno di famiglia. Il primo Panterrone è stato prodotto nel 2014.

Tra i panettoni delle pasticcerie selezionati dal Gambero Rosso, spicca il ?Panettone Milanese? di Café Noir, ?una cupola elegante, color visone, dalla bella scarpatura a croce, riveste un panettone dalla consistenza morbida e setosa. I canditi sono piccoli e ben distribuiti, morbidi e zuccherini e non si percepiscono al palato, ma rilasciano piacevoli note agrumate. Il sapore è persistente e lascia in bocca un dolce profumo di vaniglia?.

Per l?attività dei coniugi Lino Pirro e Rachele Coco si tratta del quarto riconoscimento in pochi mesi, dopo il secondo posto nella categoria ?Classico? dei panettoni migliori al mondo, il secondo posto nella categoria 'Miglior panettone artigianale tradizionale' e il primo con il panettone creativo al cioccolato, caramello e caffè.