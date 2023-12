Un 'panettone per Bene' nelle piazze del Foggiano

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, anche nelle piazze della Capitanata, torna il panettone solidale di Emergency.

I volontari e le volontarie dell’associazione umanitaria fondata da Gino Strada saranno presenti in sei comuni con i loro banchetti.

Acquistando ‘Un panettone fatto per Bene’, realizzato da Tre Marie, sarà possibile sostenere il lavoro degli ospedali Emergency nel mondo e il diritto alla cura per tutti.

Nel secondo weekend di dicembre i volontari dell’associazione saranno presenti a San Giovanni Rotondo, in piazza dei Martiri, da venerdì a domenica; a Foggia, nel centro commerciale GrandApulia sabato 9 dicembre; a Monte Sant’Angelo, in piazza della Libertà, a San Marco in Lamis in piazza Madonna delle Grazie, a San Nicandro Garganico in piazza IV Novembre e a Torremaggiore in piazza della Repubblica sabato 8 e domenica 10 dicembre.

Sono più di 450, in Italia, le piazze dove saranno allestiti i banchetti. Il panettone, del peso di un chilo, viene venduto al prezzo di 20 euro. Nell’impasto, uvetta, scorzoni canditi di arance siciliane e cubetti di cedro Diamante.

Per ogni ‘Panettone fatto per bene’ acquistato nelle piazze della provincia di Foggia si riceverà una shopper Emergency in omaggio.

Chi non riuscirà ad acquistarlo in piazza, potrà trovarlo anche online sull’ e-commerce https://shop.emergency.it/prodotto/panettone-fatto-per-bene/.