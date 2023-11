Il panettone classico migliore al mondo viene dal Gargano: è quello del 'Café Noir' di Lino Pirro

La Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria ha annunciato i vincitori del Campionato Mondiale Miglior Panettone del Mondo 2023, che si è svolto nel complesso fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli Gustus-Salone Professionale Agroalimentare, Enogastronomia e Tecnologia.

Al primo posto nella categoria 'Panettone Classico', si è classificato Michele Pirro. Lo scorso anno il bar pasticceria gelateria Café Noir di San Marco in Lamis si è aggiudicato la medaglia d’argento. Tiziana Apicella vince nella Categoria Panettone Innovativo, mentre la Categoria Pandoro viene vinta da Lisa Angeli.

La Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria ricordiamo essere un comparto della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria cioccolateria, che vanta una presenza radicata sul territorio italiano, con delegati per ogni regione e dei sotto-delegati per ogni provincia. Questa nasce con l’intento di collaborare con tutte le realtà esistenti associative, con i grossisti, le scuole professionali, le scuole alberghiere, tutti i professionisti (nessuno escluso) che vogliono rafforzare sempre più il Made in Italy. È un’organizzazione no profit.

Tra gli altri campionati che ha creato, oltre il Campionato del Mondo del Panettone, vede anche il Campionato del Mondo Pasticceria Gelateria Cioccolateria, il Campionato del Mondo Cake Design, Campionato del Mondo Panificazione, Campionato del Mondo Tiramisù.

Il Campionato del Mondo del Panettone è un concorso organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria Fipgc. I candidati sono stati premiati anche per il miglior panettone innovativo, salato e decorato

Il panettone tradizionale di Cafè Noir può ritenersi il vanto della loro produzione. L’impasto è arricchito di canditi, uvetta sultanina e vaniglia del Madagascar. La croccante glassatura di zucchero e mandorle crea un'esplosione di gusto per un prodotto davvero unico.

Cafè Noir ha vissuto il 2022 come anno di gloria perché è stato il primo classificato come Mastro Panettone per il miglior panettone al cioccolato creativo in Italia e secondo anche per il miglior panettone tradizionale in Italia. Sempre nel 2022 è risultato secondo classificato alla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria per il miglior panettone classico al mondo.

Ha ricoperto la seconda posizione al premio Tenzone del panettone come migliore panettone innovativo in Italia e quinta posizione per Mastro Panettone come miglior panettone tradizionale in Italia.

Poiché la Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria ha assegnato il primo posto del 2023 a Michele Pirro nella Categoria Panettone Classico, la sua ricerca continua di sapori lo porterà inevitabilmente a ricevere riconoscimenti futuri.