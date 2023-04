Il pane sospeso per chi non può permetterselo: 240 famiglie hanno beneficiato della generosità dei cittadini

Quella del pane sospeso è un’iniziativa che si sta diffondendo in molti comuni italiani: consiste nel comprare delle pagnotte o dei pezzi di pane che si lasciano in panificio a disposizione di chi non ha la possibilità di comprarne di tasca propria. Un gesto molto nobile che ha sia l'obiettivo di combattere la fame aiutando le persone in difficoltà, sia quello di contrastare gli sprechi alimentari troppo spesso presenti nei negozi, supermercati e simili.

L’iniziativa parte da Napoli, peraltro città del 'caffè sospeso'. Gradualmente hanno aderito anche Roma, Milano ed altri centri in tutte le regioni d’Italia. Nel 2017 è stato lanciato il progetto 'Pane sospeso a Ruvo di Puglia', dove in cinque panifici i clienti potevano scegliere di lasciare delle monete del proprio resto in un salvadanaio all’interno dei negozi. Le donazioni venivano poi ridistribuite dalla Caritas ai cittadini, in “buoni pane”.

Dal 9 gennaio 2023 anche a San Giovanni Rotondo i fornai hanno aderito all’iniziativa di poter offrire, a chi non può permetterselo, il pane fresco. Nei forni della città è possibile lasciare la propria offerta, depositando il contributo in appositi salvadanai e il ricavato contribuirà alla raccolta fondi destinata all'acquisto del pane.

I soldi raccolti vengono trasformati in ticket, corrispondenti ad un kilogrammo di pane, utilizzati in una prima fase per coprire le eventuali ed ulteriori necessità della mensa 'Francesco d'Assisi – Paolo VI' della Parrocchia San Leonardo Abate. Successivamente, tutte le altre disponibilità vengono sono state donate alla Caritas Interparrocchiale di San Giovanni Rotondo, che le ha consegnate alle famiglie assistite.

La lodevole iniziativa ha raggiunto infatti il primo traguardo: tutte le donazioni si sono trasformate in ticket per 240 famiglie, che hanno ricevuto il ticket utilizzato per ritirare il pane fresco da mettere in tavola.

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono il panificio Bocale Gennaro di va Daniele Manin, 18; il panificio Cavorsi di via Piave, 57; il panificio Le Sette Spighe di via Cimabue, 61; il panificio Placentino di via Sant'Onofrio, 3; il forno Tuttigiorni Pane&Sfizi di Corso Roma, 81; il panificio Vecchio Mulino di via Guglielmo Marconi, 5.

Responsabili del progetto sono Donato e Saverio Ciavarella, Francesco Scaramuzzi.