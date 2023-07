Pane sospeso a San Giovanni Rotondo: il successo firmato dalla cittadinanza attiva

Il 9 gennaio 2023 è stata promossa la nobile iniziativa solidale: Pane Sospeso che ha messo al centro il pane come simbolo di essenzialità e condivisione; in sei mesi ha fornito oltre 800 kg di pane fresco sulle tavole delle famiglie più bisognose. L’obiettivo principale degli ideatori del progetto era quello di raccogliere fondi attraverso i salvadanai collocati in tutti i panifici di San Giovanni Rotondo, per far arrivare il pane fresco sulle tavole delle famiglie meno abbienti.

Il desiderio era forte tanto da promuovere la sensibilità e la solidarietà della comunità cittadina trasformando le offerte in pane fresco e il gesto del dono in responsabilità condivisa per il bene comune.

I risultati di questi primi sei mesi sono stati sorprendenti: sono stati raccolti quasi 2mila euro, sia grazie alle donazioni fatte nei panifici locali da parte dei clienti i quali dopo l’acquisto lasciavano il resto nei salvadanai, sia con la vendita dei gadget del progetto 'Pane Sospeso' (come taglieri e calamite).

Il pane fresco fornito è stato donato alle famiglie di San Giovanni Rotondo e alla mensa 'Francesco d’Assisi-Paolo VI'. Le persone coinvolte nel progetto sono state centinaia tra cittadini donatori e beneficiari, panificatori aderenti, partner sostenitori e collaboratori attivi del progetto, operatori della Caritas Interparrocchiale e della mensa della Parrocchia San Leonardo Abate.

L’iniziativa, programmata in via sperimentale per i primi sei mesi dell’anno, proseguirà fino a tutto il 2023 per continuare a portare il pane sulla tavola di chi ha più bisogno. I responsabili del progetto: Donato e Saverio Ciavarella, Francesco Scaramuzzi ringraziano tutti coloro che hanno reso l’iniziativa realizzabile, i collaboratori, i titolari dei panifici, i partner sostenitori e tutti i donatori, questi ultimi in maniera particolare poiché, silenziosamente e in maniera anonima, sono stati seminatori di speranza e benessere per la collettività.

Chi desidera dare una mano al progetto può inviare un messaggio tramite profilo social (qui) o tramite mail panesospesosgr@gmail.com.