I versi di Matteo Salvatore sulle panchine letterarie di Apricena

Ieri sera, 24 giugno 2021, lungo la pista ciclabile in zona Sacra Famiglia, sono state inaugurate le tre panchine letterarie e la panchina della gentilezza.

Due panchine sono state dedicate ai nostri concittadini Matteo Salvatore e Marcello Pirro; la terza alla 'Gentilezza'; mentre la quarta panchina è stata realizzata grazie ad un progetto grafico degli studenti del Mini Consiglio Comunale. Ogni panchina è caratterizzata da un disegno ed una frase, evidenziando il loro profondo significato e rendendola una vera e propria opera d’arte.

“Una bellissima esperienza – afferma il Sindaco Antonio Potenza – a sostegno della crescita socio-culturale della nostra comunità e soprattutto un modo per rincontrare, finalmente, i ragazzi e le famiglie apricenesi. Un forte segnale di speranza e ripartenza”.

“La lettura – continua l’Assessore Anna Maria Torelli – è un valore in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. La lettura è il motore della nostra crescita personale”.

“Ogni panchina va ad arricchire culturalmente e visivamente la nostra città – sostiene il Consigliere Maria Rita Labombarda – e proprio per questo, dobbiamo preservarle e custodirle nel tempo. La Panchina della Gentilezza, in occasione della Settimana Nazionale delle Panchine Viola, ha l’obiettivo di far conoscere l’importanza della gentilezza, affinché diventi un’abitudine sociale diffusa”.