Pancake Day: perché si festeggia il dolce americano più famoso al mondo

Oggi è il giorno dedicato al pancake, il dolce americano più famoso e amato al mondo. Scopriamo perché si festeggia e come realizzare un pancake perfetto

Oggi, 16 febbraio, è il Pancake Day, una giornata dedicata a uno dei più golosi dolci made in USA, ma diffuso e apprezzato in tutto il mondo.

Perché proprio il 16 febbraio? La data non è stata scelta a caso, ma è legata alla tradizione britannica e irlandese del Martedì Grasso, giorno in cui più di ogni altro si mangiano pancake e che prende il nome di "Pancake Tuesday".

Possono essere consumati a colazione ma anche a merenda, impilati uno sull'altro, e abbondantemente "innaffiati" di sciroppo d'acero, miele oppure crema di mandorle 100%, o ancora burro d'arachidi per un vero e proprio "tocco americano".

Ma come si preparano? Simili alle crêpe, ma più spessi, i pancake possono essere gustati insieme a frutta fresca o secca, e guarniti con sciroppo d'acero, marmellate o burro d'arachidi; esistono anche nella versione salata, che è molto meno diffusa, con uova e bacon.

Come si prepara un pancake tradizionale? Gli ingredienti principali sono burro, farina, latte, zucchero, lievito, un pizzico di sale e uova, ma poi ci sono davvero tantissime versioni con la cannella, il miele, o anche lo yogurt; fino alle varianti light, perfette per chi è a dieta.

Ogni nazione in cui il pancake si è diffuso ha la sua ricetta: se questo dolce negli Stati Uniti è immancabile a colazione, in Gran Bretagna, Irlanda e Scozia è più piccolo e sottile, e viene servito come dessert a fine pasto.

In Australia e Nuova Zelanda ci sono i "pikelet", nei Paesi Bassi i "pannenkoek", e in America Latina vengono chiamati "panqueque".