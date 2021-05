Orsara Soccorso presenta lo sportello d'ascolto e sostegno psicologico

L’Organizzazione di Volontariato OrsaraSoccorso, associazione che da circa venti anni agisce nel mondo del volontariato socio sanitario, dà il via al progetto 'Sportello d’ascolto e sostegno psicologico' rivolto alle famiglie, agli adolescenti e ai giovani.

La pandemia da Covid 19 ha cambiato le nostre vite, la nostra socialità, ci ha riportati ,in un certo qual modo, ad avere tanto tempo a disposizione e spesso questo tempo è servito per metterci in contatto con noi stessi e scoprire il silenzio delle relazioni amicali, la paura di qualcosa di sconosciuto, nuove modalità lavorative e scolastiche. Le famiglie sono quelle che più di tutti hanno dovuto affrontare la gestione di una quotidianità e di un carico di cura cui non erano più abituate, la diffusione di servizi per la famiglia a sostegno della conciliazione vita lavoro avevano alleggerito le famiglie , i minori si sono dovuti adattare alla Did alla Dad, a periodi di frequenza in presenza ad altri di chiusura. Momenti difficili da comprendere per l'età e complessità degli eventi. In tanti hanno mostrato segni di sofferenza ed insofferenza che si sono aggiunti alla perdita di lavoro e scarso guadagno, già da sola fonte di grande stress per i genitori. Tale scenario pandemico porta già in sé il tono dell’emergenza sanitaria ed è ben comprensibile ed inevitabile che abbia comportato e stia comportando disagi e difficoltà sia a livello pratico che psicologico

Ed è proprio da questa necessità che nasce il progetto - proponendo un punto di ascolto e di emersione dei vissuti che il lungo periodo di pandemia ha fatto emergere – che mira al sostegno e alla ricerca di un benessere psicologico in un contesto di vita impattante e profondamente trasformato in seguito all’avvento del Covid-19, ma anche no nel senso che possano essere emerse propensioni, risorse, capacità inesplorate che hanno aiutato e mantenuto il benessere psicologico .

E quindi viene da chiedersi come stiamo? Come stanno i nostri figli, bambini ed adolescenti?

Lo sportello sarà attivo dal 25 maggio al 3 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, il martedi, il mercoledì e il giovedì. Tuttavia l’associazione Orsara soccorso ha ritenuto opportuno procedere con due incontri introduttivi ed esplicativi con figure professionali ma anche adolescenti e genitori, per esporre problemi, tematiche ed obiettivi prefissati dal progetto stesso. Gli incontri live si potranno seguire sulla pagina Facebook 'Orsara Soccorso OdV' nei seguenti giorni: lunedì 17 maggio alle ore 17:30 e giovedì 20 maggio alle ore 17:30. Una live conclusiva che si terrà il 4 giugno alle ore 17:30 che tratterà delle tematiche emerse dallo sportello d’ascolto, una restituzione condivisa di bisogni e risorse.