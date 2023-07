L'abbraccio della comunità ai turisti e a chi torna nel borgo: "Benvenuti a Orsara"

“Benvenuti. A nome della Comunità di Orsara di Puglia, voglio rivolgere un messaggio di benvenuto a tutte le persone già arrivate e a quelle che a breve arriveranno in paese per trascorrervi qualche giorno e parte dell’estate. Il nostro benvenuto, dunque, ai turisti e, in particolar modo, alle cittadine e ai cittadini di origini orsaresi che giungeranno da ogni parte d’Italia e da diversi Paesi del mondo. È un onore e un piacere accogliervi. D’estate, ‘le tante Orsara’ che vivono in altre regioni e in altre nazioni ridiventano un tutt’uno con quella d’origine. Zii, nonne, nipoti si riabbracciano dopo mesi, si ritrovano. È un momento emozionante e significativo per un’intera Comunità”.

Con un messaggio al contempo pubblico e personale, che sarà presente anche su appositi manifesti affissi nei punti più frequentati del paese, il Comune di Orsara attraverso le parole del sindaco Mario Simonelli rivolgerà il proprio benvenuto ai turisti, a chi giungerà nel borgo per la prima volta e a quanti torneranno per l’estate a trovare amici e parenti.

“Ci sono grandi e piccole comunità di cittadini di origini orsaresi in più parti d’Italia e del mondo”, spiega Simonelli. “Particolarmente numerosa è la Comunità Orsarese di San Mauro Torinese, città con la quale siamo gemellati, ma ci sono orsaresi in diversi centri del Nord Italia e in molte nazioni del mondo, a partire da Canada, Svizzera, Stati Uniti. Chi ritorna dopo un anno”, aggiunge il sindaco di Orsara di Puglia, “troverà un paese in parte diverso dall’ultima volta. Stiamo lavorando alla riqualificazione del nostro centro abitato. Ci sono stati lavori che hanno reso più efficiente e sostenibile la pubblica illuminazione. Sono in corso alcuni interventi anche sulla viabilità. Più in generale, stiamo cercando di utilizzare al meglio ogni opportunità di finanziamento e ogni risorsa disponibile per migliorare i servizi, la qualità della vita in paese, per rendere Orsara sempre più bella e accogliente. Nelle scorse settimane, hanno avuto inizio degli importanti progetti di formazione-lavoro rivolti in particolare ai più giovani. Dalla fine di luglio e per l’intero mese di agosto, ci saranno tante iniziative culturali e di svago, con musica, libri, spettacoli e degustazioni”.

A breve, infatti, sarà reso noto il programma dell’Agosto Orsarese, il periodo nel quale si concentra il maggior numero di eventi, “anche se”, ricorda il sindaco, “quest’anno ci sono state già numerose manifestazioni, basti pensare alla Festa del Vino, ai fine settimana con visite guidate, escursioni e degustazioni, senza dimenticare le numerose iniziative della Biblioteca di Comunità con incontri e presentazioni di libri”. “Quest’anno, poi, dal 28 al 30 luglio tornerà anche l’Orsara Jazz Festival con i suoi seminari internazionali e i concerti di artisti conosciuti e apprezzati in tutto il mondo”.

“L’augurio è che possa essere per tutti una bella estate. E allora, ancora una volta, bentornati e benvenuti. Orsara è felice di accogliervi. Felice estate orsarese a tutti voi”.