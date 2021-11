Mindfulness % gioco yoga: il progetto a Orsara di Puglia

La presentazione del progetto avverrà sabato 6 novembre alle ore 18.00 presso l’aula consiliare del Comune dei Monti Dauni.

Si tratta di una buona pratica, un contributo innovativo, un percorso virtuoso che possa rappresentare un’esperienza positiva. Con il termine Mindfulness si intende il raggiungimento della consapevolezza di sé e della realtà nel momento presente, in maniera non giudicante, in particolare questo progetto è rivolto ai bambini, e loro genitori, per aiutarli a gestire lo stress ed essere più felici, offrendo uno spazio sicuro e libero da paure in cui capire e riconoscere le proprie emozioni grazie alla consapevolezza. Il progetto, rivolto ai bambini tra i 6 e i 10 anni, mira a sviluppare l'attenzione e la memoria migliorando la concentrazione in un mondo sovraccarico di stimoli nel quale i bambini non hanno filtri ragionevoli e stabili per gestire una tale valanga sensoriale e percettiva, ad imparare a gestire le proprie emozioni negative ed incanalarle correttamente, aumentare la fiducia in se stessi e le normali capacità, coltivare la curiosità in modo che il senso di meraviglia tipico dell'età infantile non finisca mai.

Gli strumenti saranno il gioco, le fiabe, il disegno, le elementari tecniche di rilassamento e respirazione suggerite dallo Yoga per bambini, il tutto in un clima gioioso e di serenità. Gli incontri, previsti nel pomeriggio del sabato, saranno gestiti dalla psicologa, Dott.ssa Maria Nucifora, e da un’istruttrice di meditazione presso la cittadella delle Associazioni in via Ponte Capò ad Orsara di Puglia. Partner del progetto sono il Comune di Orsara, l’associazione IFUN, la Coop.Medtraining e l’associazione ISSUP che presenzieranno all’incontro avendone condiviso il progetto perché insieme si possa piantare piccoli semi di umanità, inclusività, tolleranza ed empatia.

Segui la pagina Facebook: https://www.facebook.com/orsarasoccorsoodv