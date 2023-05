Orsara, in biblioteca arriva anche uno studio di registrazione

La biblioteca di Orsara di Puglia si arricchisce di nuovi spazi. Da oggi, nei suoi locali ubicati all’interno del ristrutturato Palazzo Varo, in pieno centro storico, oltre ai libri gli utenti potranno usufruire di un vero studio di registrazione, consultare un ricco catalogo di produzioni musicali e frequentare corsi e laboratori per imparare a utilizzare attrezzature analogiche come i vinili.

Merito del progetto Community Library ‘A.L.I’ (Angels Library, in riferimento a San Michele Arcangelo, patrono del paese) presentato nel 2017 nell’ambito dell’Avviso regionale: “Bando SMART – IN PUGLIA “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza” (P.O.R. Puglia FESR – FSE2014/2020, Asse VI – Azione 6.7)”.

Con i finanziamenti di quel bando, infatti, , oltre alla ristrutturazione dello storico Palazzo Varo, è stato possibile rinnovare il patrimonio librario, e realizzare una nuova biblioteca 2.0.

“Nella nostra idea di biblioteca - ha dichiarato il sindaco Mario Simonelli – è centrale la possibilità di relazionarsi, di trovare un punto di riferimento per incontri e attività culturali allargate a ogni campo e fonte di creatività e conoscenza, compresa la musica. In questo modo, sono le persone a ‘fare rigenerazione’, potendo fruire di nuovi servizi che costituiscono e rappresentano un sostegno all’essere Comunità”.

Le attività della biblioteca di comunità, che inizieranno a maggio, sono coordinate dall’Associazione culturale e turistica ‘Orsa Maggiore’, attiva dal 2015.

“Il contributo di Orsa Maggiore - ha spiegato Rocco Martino, presidente dell’associazione – sarà quello di promuovere il ruolo di mediatore culturale della Community Library A.LI., creando punti di incontro e condivisione per la crescita culturale. Il programma delle attività è diretto al coinvolgimento della comunità orsarese con modalità più friendly e stimolanti. Ogni fascia d’età troverà materiale rispondente ai propri bisogni”.