A Orsara inizia il corso di alfabetizzazione informatica per gli over 55

Sono già venticinque gli over 55enni orsaresi che oggi, martedì 24 gennaio 2023, inizieranno il corso gratuito di alfabetizzazione digitale del progetto 'A b c...digitale', promosso dalla cooperativa sociale Medtraining. Le lezioni si terranno nel centro polivalente di via della Croce.

Il corso, che avrà una durata di 50 ore tra teoria e pratica, permetterà ai partecipanti di acquisire le conoscenze e le capacità di utilizzo delle tecnologie (computer, smartphone, tablet), sviluppando abilità pratiche che permettano anche l’accesso, in modo autonomo, ai principali siti istituzionali della regione Puglia, in particolare al portale Puglia salute, così da avere dimestichezza nella prenotazione delle visite e degli esami diagnostici, per consultare il proprio dossier sanitario elettronico, per accedere al portale dell’Inps e per utilizzare strumenti digitali come lo spid e la pec.

'A b c… digitale' rientra tra i progetti sostenuti dall’assessorato al welfare della regione Puglia e dall’AReSS Puglia nell’ambito delle iniziative previste dalla legge regionale 16/2019 'promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute'.

Il corso, quindi, si realizzerà all’interno del centro polivalente per anziani di Orsara gestito da Medtraining, dotato di ampi spazi laboratoriali che favoriscono la piena partecipazione in presenza dei corsisti. L’obiettivo è quello di promuovere l’invecchiamento attivo e favorire l’espressione delle potenzialità funzionali al raggiungimento o al mantenimento del benessere fisico, sociale e mentale delle persone anziane. Sono le finalità di 'A b c… digitale', il progetto promosso dalla cooperativa sociale Medtraining per attivare processi di alfabetizzazione digitale degli over 55 residenti nel comune di Orsara di Puglia. E’ possibile ricevere informazioni e iscriversi contattando il numero 327.832394.