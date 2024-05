L'integrazione porta frutto: Orsara accoglie la Juliet, piccola cittadina dei Monti Dauni

Orsara di Puglia accoglie la piccola Juliet, nata poco più di un mese fa. La sua famiglia viene dalla Nigeria ed è tra le beneficiarie del progetto Sai - Sistema di Accoglienza e Integrazione promosso dal Comune Orsara di Puglia e gestito dalla cooperativa sociale Medtraining.

"La famiglia è ben integrata nella nostra comunità, che è diventata anche la loro comunità", spiegano dall'amministrazione comunale. Il padre di Juliet lavora in una sala ricevimenti di Foggia, mentre la mamma ha superato di recente l’esame per la certificazione dell’italiano A2. "Ha continuato a studiare e a impegnarsi in tutte le attività nonostante fosse incinta e dovesse badare anche all’altra bambina di 5 anni, che adesso è felice dell’arrivo della sorellina", continuano dal Comune, dove è stata organizzata una vera e propria festa di benvenuto.