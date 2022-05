Oreste Castagna accende le luci sull'autismo: "La diversità non esiste"

Alla associazione IFun, Oreste Castagna, volto noto di Rai Yoyo, ha portato un'ondata di allegria e serenità, raccontando storie di pace: "L'impegno dell'adulto per l'infanzia deve essere totale"

Ospitato nella Masseria De Vargas, sede dell'associazione IFun, Oreste Castagna, volto noto a Rai Yoyo, ieri, domenica 22 maggio, ha allietato la domenica dei soci dell'associazione che si occupa di autismo. L'attore, conosciuto come racconta storie del 'Fantabosco', ha portato i simboli di pace tra i ragazzi di IFun.

Castagna era stato scelto come testimonial del progetto 'Menamè' non andato più in porto a causa del mancato patrocinio del Comune di Foggia. Il poliedrico attore, che si è sempre mostrato attento alle tematiche relative alle persone più fragili, ha raccontato storie di pace e ritagliato personaggi di cartoncino con i ragazzi si IFun.