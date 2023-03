Orazio Chiapparino porta il Gargano nell'olimpo del 'Gusto': è uno dei 200 ambasciatori in Italia

Orazio Chiapparino, titolare della pizzeria 'Regina Margherita' di San Giovanni Rotondo, è un nuovo 'Ambasciatore del Gusto', Siciliano di nascita, ma garganico di adozione, il proprietario della nota attività ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nell'ambito della manifestazione 'Futura 2023', il summit sulla ristorazione italiana tenutosi in Trentino dal 6 all’8 marzo.

Chiapparino, neo padre di una bambina, è stato nominato direttamente dal presidente degli ambiasciatori del gusto, Alessandro Gilmozzi. Nel corso della tre giorni è intervenuto anche il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, oltre al gotha della ristorazione italiana, Carlo Cracco.

Non è il primo riconoscimento ottenuto dall'artigiano della pizza nel corso della sua carriera professionale. Tuttavia, ci tiene a precisare, essere uno dei duecento ambasciatori del gusto, "vuol dire essere entrati a far parte di quell’espressione massima della ristorazione italiana di cui fanno parte anche cuochi, sommelier, gelatieri, pasticceri, gli stessi ristoratori o i pizzaioli come me e tutti quelli che attraverso il loro mestiere, la loro passione, valorizzano il patrimonio enogastronomico made in Italy, in Italia e nel mondo".

Infaticabile professionista del gusto, Orazio Chiapparino ha ringraziato il suo staff: "Senza di loro non sarei potuto arrivare dove sono arrivato".