Torna l'ora solare: quando e perché si dormirà di più

Tornerà l'ora solare nel 2021. Quando? Precisamente la notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre. Cosa accadrà? Dovremmo spostare le lancette indietro di un'ora. Il risultato? Dormiremo un'ora in più ma, ovviamente, le giornate saranno più corte perché farà buio prima.

Ma che fine ha fatto l'abolizione del cambio dell'ora di cui si è tanto parlato? In Italia si è discusso molto riguardo l'abolizione dell'ora solare e il nostro Paese si è dichiarato sfavorevole. Infatti, viste le divergenze, l'Unione Europea ha stabilito che ogni singola nazione dovrà agire in autonomia e in base alle proprie esigenze: ad esempio, i Paesi dell'Europa settentrionale si sono dichiarati favorevoli al mantenimento dell'ora solare per tutto l'anno, a differenza di Italia e Francia.

L’ora solare rimarrà attiva fino al prossimo marzo 2022, quando dovremmo nuovamente spostare le lancette, ma questa volta 60 minuti avanti, perché entrerà in vigore l’ora legale.