Torna l'ora solare: quando e perché si dormirà di più

Tornerà l'ora solare nel 2020. Quando? Precisamente la notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Cosa accadrà? Dovremmo spostare le lancette indietro di un'ora. Il risultato? Dormiremo un'ora in più ma, ovviamente, le giornate saranno più corte perché farà buio prima.

Ma che fine ha fatto l'abolizione del cambio dell'ora di cui si è tanto parlato? In Italia si è discusso molto riguardo l'abolizione dell'ora solare ma per ora non c'è nessuna decisione definitiva, probabilmente il cambiamento avverrà in modo graduale, e al momento non riguarderà il nostro paese ma soltanto il nord Europa.

L’ora solare rimarrà attiva fino al prossimo marzo 2021, quando dovremmo nuovamente spostare le lancette, ma questa volta 60 minuti avanti, perché entrerà in vigore l’ora legale.