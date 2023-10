Torna l'ora solare: lancette degli orologi indietro di un'ora nella notte tra il 28 e il 29 ottobre

Durante la notte tra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre 2023, per esattezza alle 3:00, si sposteranno indietro di un’ora le lancette dell’orologio e l’ora legale sarà sostituita da quella solare. Si guadagnerà un’ora di sonno in più, si potranno avere a disposizione 60 minuti di luce in più al mattino con la conseguenza, però, di giornate più brevi in cui il buio arriverà prima.

Il ritorno all’ora legale, invece, avverrà in primavera, con esattezza durante la notte tra il 30 e il 31 marzo 2024 in cui si sposteranno le lancette degli orologi un’ora in avanti dormendo, di conseguenza, un’ora in meno. Il cambio da ora legale a ora solare, e viceversa, dipende dalla zona geografica in cui ci troviamo e, di conseguenza, dalle leggi presenti.

In molte parti del mondo, l'ora legale viene osservata durante la stagione estiva per sfruttare al meglio la luce solare e risparmiare energia elettrica. Da tempo in Europa, e in Italia, si discute dell'abolizione del cambio dell'ora solare. Molti studiosi sostengono esserci dei benefici sull’adozione dell’ora legale durante tutto l’anno.

Recentemente questo pensiero è stato rimarcato anche dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), presieduta da Alessandro Miani e promotrice, assieme a Consumerismo No Profit, di una petizione online riguardante ciò.

Secondo le stime fornite da Sima adottare l’ora legale per 365 giorni farebbe consumare meno energia, comportando un risparmio, in Italia, di almeno 204 milioni di euro all’anno. Anche l'ambiente e la salute pubblica ne beneficerebbero perché ci sarebbe un taglio alle emissioni nocive e scomparirebbero i disturbi di alterazione dei ritmi sonno-veglia che capita di vivere nel passaggio da ora solare a ora legale e viceversa.