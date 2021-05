Omaggio floreale per la Vergine del Soccorso

L'Amministrazione comunale ha offerto, domenica 16 maggio, un omaggio floreale in segno di profonda devozione di tutta la comunità

Nella mattinata di domenica 16 maggio 2021, il Sindaco Francesco Miglio, in rappresentanza del Comune di San Severo, in segno di profonda devozione di tutta la nostra comunità, ha offerto un omaggio floreale alla Celeste Patrona, Maria Ss. del Soccorso, in occasione della ricorrenza della Festa Patronale 2021.

Ad accompagnare il Sindaco Miglio, il Comandante della Polizia Locale Magg. Ciro Sacco. Il Complesso Bandistico Città di San Severo, diretto dal Maestro Antonello Ciccone, ha eseguito alcuni brani.

La sobria cerimonia si è tenuta terrà nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid 19.