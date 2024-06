L’olio di Tenute Il Mandrione tra i migliori extravergine al mondo: premiato all'Evo Iooc

L’olio extravergine di oliva “Minerva” di Tenute Il Mandrione ha ottenuto il massimo riconoscimento nella categoria dei migliori oli dell’emisfero nord del mondo (Best International Award North Hemisphere) all’Evo International Olive Oil Contest® (Evo Iooc), che è tra i primi cinque concorsi internazionali sull’olio extravergine di oliva e il primo in Italia. Al concorso accedono solo i produttori in grado di garantire la tracciabilità e la provenienza dei loro prodotti.

Ai tre extravergine di Tenute il Mandrione - “Minerva” (monocultivar di Coratina), “Diana” (monocultivar di Ogliarola garganica) e “Yria Riserva” (monocultivar di Ogliarola Garganica da selezione di olive da alberi centenari) - è andata anche la medaglia d’oro: un risultato davvero prestigioso per l’azienda garganica che sta lavorando all’insegna dell’eccellenza.

«Raggiungere un risultato così importante è una testimonianza del duro lavoro di formazione e aggiornamento tecnico in tutte le fasi produttive, fatto in questi anni. Aver ottenuto il primo posto tra i migliori oli dell’emisfero nord del mondo ci sprona a continuare sulla strada della qualità, per permettere all’olio extravergine di oliva di riacquisire la sua dignità nel mercato enogastronomico. Il percorso è ancora lungo e tortuoso, ma riconoscimenti come questo ci incoraggiano a fare sempre di più per il nostro amato oro verde», ha affermato Ambrogio Caramia di Tenute Il Mandrione durante la cerimonia di premiazione svoltasi a Palmi, in Calabria.

Oltre ai riconoscimenti ottenuti all’Evo Iooc, gli oli “Minerva” e “Diana” di Tenute Il Mandrione hanno ricevuto anche la medaglia di platino al Berlin Global Olive Oil Awards (Gooa) e, recentemente, sono stati menzionati nella 14^ edizione della prestigiosa Guida Oli d’Italia Gambero Rosso.

Tenute il Mandrione sorge ai piedi della Foresta Umbra, nel territorio di Vieste. L’azienda gestisce 70 ettari coltivati tra olivo e vite, con un frantoio e una cantina di proprietà. Ogni fase della produzione è controllata direttamente da Ambrogio Caramia e dalla sua famiglia, che dedicano passione e impegno alla loro attività.