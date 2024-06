Oggetto luminoso sui cieli di Foggia: ecco di cosa si tratta

Mezza Italia, foggiani compresi, nella serata di domenica 23 giugno sono stati sorpresi dal passaggio in cielo di un oggetto volante. In parecchi hanno rivolto lo sguardo all'insù per ammirare il passaggio di quello che molto probabilmente è stato un Falcon 9 Block 5 di SpaceX lanciato nel pomeriggio dello stesso giorno con i satelliti Starlink a bordo.

Gli esperti di Passione Astronomia, hanno cercato di chiarire la natura dello strano alone di forma quasi sferica dal colore tra il bianco e il bluastro, confermando che alle 19.15, SpaceX ha lanciato un gruppo di satelliti per la costellazione Starlink dalla Florida.

Pioggia di segnalazioni al Sud Italia di strani oggetti volanti non identificati, intorno alle 21.10, al call center del Centro ufologico Mediterraneo. Dalla Campania alla Calabria, alla Sicilia, ma anche da altre regioni, è stato un vero e proprio tam tam.

Così il presidente Cufom Angelo Carannante: "Si tratta di di una sorta di agglomerati di oggetti che procedono insieme nel cielo, ad una velocità non eccessiva. Nella parte anteriore c’è un oggetto luminoso che è collegato ad una “nuvoletta” più grande che lo precede, tramite una specie di foschia bianca e, più in alto, un altro oggetto luminoso, pure biancastro, molto sottile ed allungato".

Il Centro Ufologico Mediterraneo, si riserva di comunicare l’esito definitivo delle indagini al più presto, restando anche in attesa che l’aeronautica militare italiana o altro ente, possa confermare la spiegazione del razzo vettore Falcon 9 Block 5 fornita in questo primo momento e che dovrebbe essere razionalmente la soluzione all’enigma.