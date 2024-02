Omaggio di Gaudiano alla sua Foggia: esce ‘Favonio’, una canzone d’amore dedicata alla sua terra

È un omaggio alla sua città il nuovo singolo del cantautore foggiano Luca Gaudiano, fuori il 23 febbraio con l’etichetta Leave Music. ‘Favonio’ è una carezza, come il vento che spira da queste parti, ma porta con sé anche la nostalgia dei giovani costretti a lasciare la loro terra in cerca di fortuna.

“Lontano da casa, non è una casa, ma a casa non c’è lavoro. Lontano dal mare non sai di sale e cerchi conforto nel cloro”: il testo di Gaudiano è un messaggio universale, in chiave pop. È la malinconia dei fuorisede, ma anche una tenera dedica a chi sceglie di andar via e a chi decide di restare.

“Favonio prende il titolo dal nome di un vento caldo che soffia attraversando la mia terra. Questo vento a volte culla, a volte soffoca, altre volte semplicemente spazza via – racconta Gaudiano a proposito del suo nuovo singolo -. Dedico questa canzone d’amore a tutto il mezzogiorno italiano, in modo particolare alla mia città, Foggia. A chi come me è stato costretto a lasciare gli amici e gli affetti più cari per inseguire i sogni andando altrove e chi invece sceglie coraggiosamente di restare sviluppando i propri progetti nonostante le difficoltà, trasformandosi nella vera speranza del territorio. Spero che ascoltandola vi faccia sentire a casa ovunque voi siate nel mondo”.

Musica di Luca Gaudiano e Nemesynth (Francesco Cataldo, che ha curato anche la produzione), alle chitarre acustiche c’è Gianluca Genova, agli archi Carmine Iuvone. Mix e master sono firmati da Dario Giuffrida, recording Ugo Bonucci, edizioni Leave Music e Adom srl, distribuzione ADA Music Italy.

L’uscita in radio e su tutte le piattaforme digitali coincide con il suo primo concerto live a Roma, nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica (venerdì 23 febbraio, ore 21). ‘Dalla mia sala prove’ è un concentrato delle identità sonore che l’artista ha esplorato dagli esordi agli ultimi fortunati brani come ‘Numeri’ e ‘Martini Dry’.

Sul palco, Gaudiano sarà accompagnato da una special band, tra strumenti acustici e virtuali, lampi di improvvisazione e contaminazioni elettroniche. Sarà una vera e propria festa, con il suo pubblico, in concomitanza con il lancio del nuovo singolo.

Guadiano, dopo una lunga turnèe come co-protagonista di 'Una volta nella vita (Once)' della Compagnia della Rancia, si è distinto in 'The Phantom Of The Opera', il celebre musical di Andrew Lloyd Webber, per la prima volta in Italia dalla fine del 2022. Lo spettacolo, di cui Gaudiano è stato protagonista il 15 ottobre scorso al Teatro Arcimboldi di Milano, è andato in scena dal 16 al 31 dicembre 2023 all'Opéra di Monte-Carlo.

Vincitore nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, nel 2023 Gaudiano è tornato in televisione, vincendo la 13esima edizione di Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai1.