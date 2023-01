Nozze di diamante a Serracapriola: i coniugi Giovanni e Maria Natalia festeggiano 60 anni di matrimonio

Per un attimo la mente corre al 19 gennaio di tanti anni fa, ben sessanta, era il 1963. Quel giorno Giovanni Colonna e Maria Natalia Di Salvio hanno pronunciato il loro sì per la vita davanti al Signore nella chiesa di Santa Maria in Silvis di Serracapriola.

Nella gioia e nel dolore, nella fiducia e nel rispetto reciproco la coppia ha camminato sempre insieme guidata dall'amore più grande. Sessant'anni dopo hanno così raggiunto le nozze di diamante e domenica 28 gennaio 2023, nella stessa chiesa, don Marco Colonna, figlio diventato sacerdote, celebrerà la santa messa con l'omelia che sarà tenuta da don Cosimo Schena, poeta dell'amore di Dio.

Un'occasione per esprimere gratitudine a Dio per il dono del matrimonio e di una splendida famiglia nella vita che continua con rinnovato entusiasmo e gioia di stare insieme. Infiniti auguri di cuore da tutti i propri cari e dagli amici. Con ogni benedizione.