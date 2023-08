Alla notte bianca di Ascoli Satriano il giovanissimo Nicholas incanta anche Malgioglio

In alcuni momenti è stato lui la stella della notte bianca di Ascoli Satriano, rubando addirittura la scena a Cristiano Malgioglio. Si chiama Nicholas Russo, ha solo 19 anni, ma un futuro brillante davanti a sé. E’ un ballerino e alla vigilia del Ferragosto ha accompagnato la performance del noto paroliere davanti ad bagno di folla che ha apprezzato moltissimo la sua esibizione. Una esibizione che – come mostrano i video amatoriali in rete – ha stregato persino Malgioglio che lo ha persino invitato negli studi di Mediaset.

E non poteva essere altrimenti. A dispetto della giovane età, Nicholas può vantare un curriculum di tutto rispetto: ha portato a casa tre titoli italiani e un secondo posto ai campionati mondiali di ballo latino-americano, ed è stato convocato per rappresentare l’Italia ai campionati mondiali 2023 che si terranno a Skopje, in Macedonia, dal 6 al 10 novembre.

"Nicholas è l'orgoglio del nostro paese - ha detto l'assessore allo spettacolo Paolo Caggianiello - dove vive con la mamma e il fratello maggiore. Ha iniziato a ballare sin da quando aveva sei anni, poi non si è fermato più e adesso, con la convocazione in nazionale, ha confermato che il suo futuro sarà certamente roseo".

“L’emozione che ho provato a salire sul palco del mio amato paese dopo 4 anni – ha scritto Nicholas sui social dopo l’esibizione – è una cosa che non si può spiegare a parole. È stata un’emozione unica, un’emozione che ancora oggi sto provando, qualcosa di indescrivibile. Vedere persone che mi fermano e mi fanno i complimenti mi fa capire che ho davvero trasmesso qualcosa di bello a tutti”.