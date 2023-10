Cantautori a lavoro per 'Canzoni dietro le quinte': 5 giorni per trovare "l'accordo perfetto"

Si lavora alacremente negli studi di registrazione dell’etichetta discografica ‘Noteum’ di Foggia, dove è in corso la ‘maratona creativa’ di quattro cantautori, afferenti a tre diversi progetti musicali, coinvolti nella prima edizione di ‘Canzoni dietro le quinte’.

Si tratta, in buona sostanza, di un ‘incontro al buio’ musicale: 5 giorni e 5 notti, dal 27 ottobre al 1° novembre, per conoscersi artisticamente e trovare l’incastro giusto per dar vita ad un progetto musicale finito, figlio delle esperienze e delle sensibilità artistiche di ciascuno.

Gli artisti coinvolti in questo esperimento sono Nico Maraja, Alis Mata e Freddy e Max del duo Malìa. Il coordinamento e la direzione artistica del progetto è affidata ad un big della musica italiana: Valerio Zelli, frontman e autore degli Oro nonché presidente dell’etichetta musicale Music Records Italy; ingegnere del suono, Loris Mancini.

“Gli artisti li abbiamo cercati e voluti, li abbiamo portati qui per la loro sensibilità”, spiega Zelli. “Noi vogliamo esaltare la loro creatività per realizzare questo ‘qualcosa’ insieme, che deve essere il primo passo di un lungo cammino”. Il progetto sta prendendo forma, nota dopo nota, suggestione dopo suggestione: “Abbiamo buttato giù dei giri di accordi, un testo e nella notte è venuto fuori un ritornello”, aggiunge Nico Maraja. Lui viene dalla Capitale, ha 45 anni, vari album ed esperienze musicali sulle spalle. Si definisce un ‘musicante’, e si muove nel solco della musica 3D (“fatta per le orecchie, ma anche per gli occhi e l’immaginazione”).

“Si stanno aprendo varie strade e vediamo quali e quante sceglieremo di portare a termine. Canzoni dietro le quinte può sembrare una follia”, aggiunge, “ma è una follia vincente perché va in contrasto assoluto con quella che attualmente è la tenenza del fare musica, che è competizione e scontro. Qui, invece, si tenta la strada opposta della collaborazione", conclude.

“Abbiamo molte idee, alcune più dirette altre meno. Dobbiamo trovare la formula giusta, ma è già tutto pronto qui, nella testa”, aggiunge Federica Vinciguerra che, insieme a Massimo Laquaglia, forma il duo Malìa. Loro sono gli unici foggiani del team di cantautori: “Foggia non è così male”, spiega Max. “Ci sono tanti artisti, giovani e non, molto molto in gamba, sanno quello che fanno e cosa vogliono. E’ un mondo difficile in cui muoversi però ce la si fa”.

Entusiasta dell’esperienza è Alis Mata, al secolo Alice Dominici, 29enne che si sta facendo strada tra Firenze e Milano: “A me piace tantissimo scrivere su traccia e, anche se di solito scrivo da sola, noto quanto il confronto con altri musicisti è tanto arricchente. Quindi questo progetto mi ha conquistata, ho detto subito: ‘è una figata, vado’. Secondo me abbiamo un buon team con una buona combinazione di talenti”, aggiunge.

Il progetto prosegue nella giusta direzione. Soddisfatto l’amministratore unico di Noteum, Matteo Bruno: “Ci siamo impegnati al massimo per offrire una esperienza totalizzante, che fosse cioè artistica a 360 gradi e non solo musicale: abbiamo previsto un laboratorio di sperimentazione sonora con la bio-naturopata Angela Violante e, all’interno dei corridoi della struttura, è possibile ammirare la mostra dell’architetto Giuseppe Carbonara, con il quale è stato organizzato un esperimento naturale di pittura”, racconta. “Non solo, stiamo permettendo ai nostri ospiti di visitare i luoghi del territorio e assaporare la nostra cucina. Insomma, siamo carichi e pieni di entusiasmo e, come si dice nel nostro mondo, siamo sul pezzo”, conclude.

IL PROGETTO | ‘Canzoni dietro le Quinte’ è un progetto unico nel suo genere. E’ un incontro inedito tra cantanti, cantautori e musicisti selezionati su scala nazionale, che si incontrano per la prima volta, avviando una collaborazione ‘a primo ascolto’. Ai partecipanti viene offerta una vera e propria ‘vacanza musicale’, ossia viene data loro ospitalità presso le camere in dotazione della sala di registrazione e, nella loro permanenza, viene offerta la possibilità di visitare i luoghi più belli della provincia di Foggia e degustare i piatti tipici della nostra cucina. Insomma tutto ciò che possa ‘stuzzicare’ ispirazione e creatività. Il progetto è alla sua prima edizione, ma lo casa discografica sta già vagliando candidature di artisti per le edizioni future.

NOTEUM | E’ una realtà musicale pugliese che opera sul territorio nazionale da oltre 7 anni. Durante la sua attività ha ampiamente dimostrato la capacità di sostenere la musica emergente, vincendo bandi nazionali e regionali fino addirittura a portare i propri artisti sul palco del Medimex 2019, 2022 e 2023.

Con oltre 10 produzioni negli ultimi 2 anni (tra LP e singoli), e più di 1 milione di stream reali sulle piattaforme digitali, Noteum è una delle factory più attive sul territorio pugliese. Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia negli ultimi 2 anni Noteum ha promosso i propri artisti dal vivo attraverso show-case mirati in locali storici dello Stivale e organizzato per il 5° anno consecutivo il contest nazionale “Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore” con la finalissima 2021 live presso “L’Asino che Vola” di Roma. Noteum non è soltanto etichetta, ma anche publishing e studio di registrazione con sede nelle campagne foggiane in una struttura all’avanguardia di oltre 300 mq immersa in un parco di circa 10.000 mq. Ospita songwriting sessions, corsi, master class, e garantisce registrazioni, mixing e mastering di qualità eccellente, collaborando proattivamente e in maniera continuativa anche con altri studi e professionisti sul territorio nazionale.