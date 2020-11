"Foggia, non fermiamoci”: oltre la concorrenza, il messaggio che unisce chi fa attività fisica

In una città che, anche e soprattutto in momenti difficili e drammatici, mette in moto gesti e iniziative capaci di andare oltre luoghi comuni e rassegnazione.

Due attività concorrenti, entrambe appartenenti a un settore tra i più colpiti dalle restrizioni anti-Covid, hanno fatto sinergia per lanciare un messaggio unendo le forze.

“Non fermiamoci”. E’ questo il messaggio lanciato da Myo e Palextra 4.0, due eccellenze foggiane nel settore del wellness e del life style, di tutte quelle attività che aiutano le persone a rafforzare il proprio benessere psicofisico col movimento, l’esercizio fisico, il lavoro su se stessi.

Da qualche giorno, insieme, Myo e Palextra 4.0 hanno lanciato una campagna sociale anche attraverso l’affissione di manifesti 6x3 dove i due marchi condividono lo stesso spazio e lanciano il medesimo messaggio. “Non fermarti e non fermarci”, si legge sui manifesti, “prenditi cura di te e della tua palestra, allenati da casa online”.

Ed è quello che stanno facendo decine di persone proprio grazie al Medical Personal Training che ha sede in via D’Addedda e al Centro Welness di via Guglielmi.

“Le palestre sono state costrette a chiudere”, spiegano i responsabili di Myo e di Palextra 4.0. “Abbiamo rispettato la decisione presa del governo, anche se eravamo riusciti a garantire un livello altissimo di sicurezza alle nostre strutture e alle persone che le frequentavano, investendo tempo, risorse ed entusiasmo per dotarci di tutti i dispositivi e mettere in pratica protocolli molto seri e accurati nella continua sanificazione degli ambienti e degli stessi attrezzi”.

“Con questa iniziativa, però, andiamo oltre. Uniamo le forze per dire a tutti che continuare a muoversi, a prendersi cura di se stessi e a farlo assieme alle proprie palestre di riferimento si può e si deve. Entrambe le nostre realtà hanno organizzato corsi e attività in livestream, online, ma anche on demand con sessioni personalizzate rispetto alle esigenze di tutti e di ciascuno. Utilizziamo tutti gli strumenti digitali con i quali lavoriamo già da tempo. Stiamo dando la possibilità ai nostri associati di allenarsi in qualunque momento della giornata, non solo con i live guidati in fasce orarie prestabilite. Anche grazie al contributo di idee messe in moto da Alessandro Piemontese, una risorsa di intelligenza innovativa per il nostro territorio, andando oltre le zavorre del concetto di ‘concorrenza’, abbiamo voluto sensibilizzare tutta la grande Comunità Foggiana per far passare l’idea che non fermarsi e continuare a muoversi è il miglior modo per affrontare questa emergenza in modo attivo. E’ un messaggio valido per tutti, per le donne e gli uomini di ogni età, perché tutti abbiamo necessità di rafforzare corpo e spirito attraverso uno stile di vita sano, che ci dia equilibrio ed energia utili ad affrontare anche questo momento storico pieno di angoscia”.