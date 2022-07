'Nelle carni del cantastorie', l’elogio a Matteo Salvatore

Dopo la pubblicazione del disco, disponibile on line su tutte le piattaforme digital music store e in molti punti d’interesse situati in tutto il territorio del Gargano, il 28 luglio arriva anche il video clip.

Girato sul Gargano, il video racconta, attraverso le sue immagini, il duro lavoro a cui erano costretti i contadini, sempre sotto lo sguardo vigile del sorvegliante, curvi dall’alba al tramonto, sotto il sole cocente dei mesi caldi del periodo della raccolta del grano, senza nemmeno potersi dissetare. Uno spaccato di vita quotidiana dei primi anni 50 che risulta essere ancora attuale.

Le riprese sono state girate seguendo esattamente la giornata lavorativa che era solita svolgersi in quegli anni, nel mese di luglio, in contemporanea con l’inizio della raccolta del grano. Fatica, sete e sudore, sono rimasti gli stessi. Questo rende ancora più veritiero il video clip, rendendolo più attuale e meno commerciale.

Il video, prodotto da Studio Uno di Peppe Totaro, rientra nella 'Programmazione Puglia Sounds record 2022' e sarà visibile su tutte le piattaforme on line, su molti canali di informazione regionale e, a partire dalle ore 10 del 28 luglio, cliccando sul seguente link.