A Manfredonia attracca l'Amerigo Vespucci: visite aperte al simbolo della marina italiana nel mondo

Il 31 agosto, nel giorno delle celebrazioni della sua Santa Patrona Maria Ss di Siponto, la città di Manfredonia avrà l?onore di poter ricevere la visita ufficiale della Nave Amerigo Vespucci, prestigioso simbolo della Marina Militare Italiana nel mondo. La 'Vespucci' (il cui costruttore, il foggiano Francesco Rotundi, fu ispirato proprio da una visita al porto di Manfredonia agli inizi del 1900), al cui comando vi è il Capitano di Vascello Massimiliano Siragusa, attraccherà al Bacino Alti Fondali (Porto Industriale) per l?intera giornata e potrà essere visitata dal pubblico. In serata, prima di ripartire per riprendere la sua rotta, omaggerà Manfredonia e la sua Santa Patrona in maniera suggestiva, stazionando in rada di fronte alla città illuminata con i colori del tricolore.

L?articolata organizzazione dell?evento è coordinata dal Comune di Manfredonia in sinergia con il Comando della Nave, la Marina Militare, la Prefettura di Foggia, la Capitaneria di Porto di Manfredonia, il Comune di Monte Sant?Angelo, l?Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, l?Asi Foggia, le forze dell?ordine del territorio. Nella stessa giornata la città ospiterà la visita istituzionale del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino. "Un?occasione storica e di prestigio del territorio di Manfredonia che punta a rilanciarsi attraverso la valorizzazione della risorsa mare in tutte le sue forme".

Per consentire, con le stesse opportunità, l?accesso al maggior numero possibile di visitatori, il sindaco Ing. Gianni Rotice, in accordo con tutte le autorità civili e militari competenti, ha predisposto così l'organizzazione delle visite: non ci sono prenotazioni; si potrà accedere a bordo solo per mezzo di navette gratuite messe a disposizione del Comune di Manfredonia da Cotrap, Ferrovie del Gargano e Acapt; l?area terminal navette e parcheggio auto è stata individuata presso il centro commerciale Gargano (si ringrazia la direzione per la disponibilità gratuita dell?area). Le fasce orarie per le visite sono 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, ultima partenza bus prevista alle ore 17.00. Le navette svolgeranno il servizio a ciclo continuo durante tutto l?arco della durata dell?evento. All?ingresso del Centro Commerciale sarà consegnato ad ogni auto un ticket in ordine progressivo per l?accesso all?area terminal navette che accompagneranno i visitatori sotto bordo. Al termine della visita su Nave Vespucci le navette provvederanno a riportare i visitatori all?area terminal del centro commerciale. "Si confida nella massima collaborazione e nel buonsenso dei visitatori, che dovranno per poter salire e scendere scale ripide, indossare scarpe chiuse e non portare al seguito zaini/borse voluminose; dovranno, inoltre, attenersi alle indicazioni delle Forze dell?ordine e dei volontari della Protezione Civile.