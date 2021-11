Nathan Fg, il tiktoker foggiano da un milione di follower

Il foggiano Dario D'Onofrio, in 'arte' Nathan fg, in pochissimi mesi ha visto schizzare alle stelle i suoi follower, raggiungendo quasi un miliardo di visualizzazioni

Per puro caso, circa un anno fa, Dario D'Onofrio ha installato l'app di Tiktok - "per colpa della mia ragazza" - dove per gioco ha cominciato a raccontare barzellette. In breve tempo ha modificato il suo format andando a scovare storie simpatiche e assurde dal web.

39 anni di Foggia, si occupa di e-commerce e da diversi anni vive a Roma. Ai nostri microfoni racconta che prima di cena dedica un'oretta per confezionare i video per l'indomani. Il successo a fine 2020, quando è "diventando virale" raggiungendo numeri incredibili: circa 50 milioni di like, quasi un miliardo di visualizzazioni e un milione e duecento mila follower. "Non c'è un segreto vero e proprio"

Tiktok non permette grossi guadagni. vivere con gli introiti del social è impossibile, a meno che non si riesca a spopolare a livello mondiale. Oggi 'Nathan fg' è soddisfatto di quello che è riuscito a creare per puro divertimento. "Non ho tanto tempo, per me rimane un passatempo, non mi aspettavo di avere questo seguito".