Si accende la magia del Natale, Carpino è pronto a vivere il mese più magico dell'anno

Tutto è pronto per le festività natalizie a Carpino. Qualche giorno fa è stato presentato il ricco cartellone degli eventi che terranno compagnia a cittadini e turisti per tutto il periodo più magico e atteso dell’anno. "A Natale puoi…" è lo slogan che accompagnerà il cartellone degli eventi natalizi predisposto dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco, I Matti di Notte Events, la parrocchia, le scuole, le associazioni di categoria e le cooperative sociali. Tante le iniziative con concerti, spettacoli, mercatini, degustazioni, feste per bambini, serate cinematografiche, giornate a tema e tanta animazione. Per vivere un Natale speciale in cui si riscopra il senso delle tradizioni, della famiglia, della socialità, della pace e della serenità in un momento magico tanto atteso da tutti.

“Tutto è pronto - commenta il Sindaco di Carpino Rocco Di Brina - invitiamo i cittadini a partecipare e speriamo di poter accogliere anche numerosi ospiti che raggiungeranno le loro famiglie ma che vorranno visitare anche il nostro amato paese. L’amministrazione comunale - continua il Dott.Di Brina - da me capeggiata compie ogni sforzo necessario affinché la nostra piccola e bella comunità possa vivere meglio e in piena serenità".

Tra i primi eventi che animeranno il Natale carpinese, ci sarà la sera del 7 dicembre, il tradizionale falò alla vigilia dell’Immacolata giunto alla 24esima edizione: Frasca Fanoia e Olio novello, organizzato dalla Pro Loco di Carpino e promosso dall’amministrazione comunale e della Fooudaunia, e l’accensione dell’albero di natale a cura dei bambini, a cui seguirà lo spettacolo musicale della Matracatroppa, giovani musicisti della tradizione popolare. Nel corso della serata sarà possibile degustare piatti tipici a base di olio novello, preparati dalle mamme carpinesi, dolci tradizionali e prodotti del territorio.

E’ un palinsesto di appuntamenti speciali, diversi i concerti e le esibizioni di musica natalizia in programma: il 16 dicembre in Piazza del Popolo “Miky Sepalone e Angela Piaf” con lo spettacolo “Christmas Show”, il 17 dicembre - presso la tendostruttura delle scuole medie - il live di OM e Ottavio de Stefano, il 20 dicembre nella Chiesa di San Nicola di Mira il concerto a cura dei ragazzi della scuola primaria, il 21 dicembre il concerto a cura dei bambini della scuola dell’infanzia, il 22 dicembre lo spettacolo itinerante degli Zampognari di Monte Sant’Angelo e il 24 dicembre il Corpo Musicale Carpinese accompagnato da Babbo Natale, per le vie principali del paese. Per la prima volta, quest’anno, anche due serate cinematografiche nei locali del teatro scolastico, in programma il 21 e il 29 dicembre, all'insegna della convivialità e della spensieratezza.

Per i bambini, invece, si prevedono numerose iniziative: tra le tante spicca il villaggio di Babbo Natale, presentato nei giorni scorsi, in programma per domenica 10 dicembre con musica, mascotte, giocolieri, zucchero filato, giochi e tante belle sorprese in Piazza del Popolo. Ma non solo ! L’arrivo di Babbo e la Christmas band per gli auguri è un appuntamento ormai consolidato per i più piccoli e quindi non poteva mancare venerdì 22 dicembre, a partire dalle ore 9.00, nei locali delle scuole. E per i più giovani?

Il sindaco e l’amministrazione hanno pensato anche a loro con diverse serate all’insegna del sano divertimento e iniziative mirate! Tra queste una serata unica nel suo genere, quella della Notte Bianca in programma per sabato 9 dicembre con street band, truck food, dj, mascotte, musica, colori e tanta animazione su via Mazzini e Piazza del Popolo. Ma non finisce qui ! Sabato 30 dicembre, a partire dalle ore 22.00 “La festa italiana più matta che c’è” il live show de i Made in Italy - Johnny Glamour e Marco delli Calici - in Piazzetta di Via Mazzini, i migliori successi della canzone italiana con tantissimi gadget ! Ci sarà spazio, inoltre, anche per l'inclusione sociale e per la solidarietà con i mercatini di manufatti e dolci tradizionali a cura dell’A.G.A.P.E. e la “Tombolata dell’Epifania” organizzata dai nonni del Centro Diurno “Uria” e promossa dall’amministrazione comunale, alla quale potranno partecipare tutti, venerdì 5 gennaio 2024 presso il Centro Uria in Via S.Cirillo con musica, giochi da tavola e tanti premi. Il programma si concluderà sabato 6 gennaio 2024 con l’arrivo della Befana in Piazzetta via Mazzini e a seguire dj set.