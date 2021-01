Nasce la Birra Cruna del Lago: un modo per reinventarsi in tempo di Covid

L’abbiamo fatto. Da molto tempo pensavamo di dare il nome della Cruna a una birra, un prodotto che si avvicinasse in modo rappresentativo al nostro gusto, al modo di intenderne il sapore, al modo in cui immaginiamo sia meglio consumarla.

La Cruna del Lago di Lesina diventa quindi anche una birra, un’idea alla quale abbiamo voluto fortemente dar corpo nonostante le evidenti difficoltà del periodo, perché pensiamo che se il presente richiede sacrifici il futuro esige progetti.

Che tipo di birra è?

"Innanzitutto diamo alle cose il nome giusto: la prima birra che abbiamo deciso di fare uscire è una Belgian Blonde Ale, con luppoli presenti ma non troppo spinti, senza squilibri verso l’amaricante, che si presenta solo nel finale asciutto e invogliante.

Schiuma intensa, sentori delicati speziati e fruttati e un gusto rotondo e avvolgente, con un equilibrio generale che abbiamo voluto non prendesse mai il sopravvento sui sapori dei piatti, sottolineandone piuttosto le caratteristiche.

Il formato è da 0,75, comodo per non passare la serata a stappare bottigliette e secondo noi utile per una buona stabilità nella conservazione. Il tenore alcolico è di 5,7 gradi, perché non ci si ritrovi a veder doppio a fine cena."

Dove viene prodotta la Birra della Cruna del Lago?

"La nostra birra è prodotta in Puglia. Casa nostra. Nella nostra regione disponiamo di materie prime di eccellente qualità anche per la produzione della birra, in più godiamo del privilegio di una biodiversità che ci consente di esplorare le personalizzazioni più ardite e stimolanti."

Intravedete una contraddizione nel produrre una birra di scuola belga in Puglia?

"Non ci cimentiamo in acrobazie dialettiche per disinnescare tale considerazione, ci limitiamo a dire che non è una sfida di campane, che il risultato di questo lavoro è per noi molto soddisfacente e che davvero ha il sapore della nostra terra fortunata."

Piacerà anche al pubblico?

"La domanda delle domande. Ci auguriamo più di ogni altra cosa che il riscontro sia positivo, stiamo già avendo degli apprezzamenti lusinghieri in tal senso.

Immaginiamo che la birra della Cruna del Lago incontrerà il gusto degli appassionati di birra che già apprezzano la categoria delle Blonde Ale di scuola belga, oltre che della maggior parte di coloro che bevono da sempre una buona birra fresca mangiando la propria pizza preferita."