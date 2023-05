Turismo, nasce la 'Gargano green card' per esperienze a zero impatto ambientale

Gli amanti del turismo ecosostenibile, da oggi hanno un motivo in più per visitare lo sperone d’Italia. È nata la ‘Gargano green card’. Si tratta di una vera e propria carta servizi che dà la possibilità di acquistare a prezzi scontati una serie di esperienze in chiave green.

Tra le più interessanti ci sono le lezioni di yoga sul trabucco di Molinella o su una tavola da suo, i tour di grotte e faraglioni in kayak, le lezioni di pesca, le escursioni in Foresta Umbra con le ebike o a piedi alla scoperta del Parco Nazionale del Gargano. Non mancano le degustazioni di prodotti a chilometro zero. La carta è acquistabile on line sul sito garganogreencard.it e – per ridurre l’impatto ambientale – viene rilasciata esclusivamente in formato digitale.

L’iniziativa è nata dall’idea di un gruppo di giovani operatori turistici che da anni portano avanti le loro attività strizzando l’occhio alla sostenibilità ambientale. Il gruppo, infatti, comprende il brand ‘Gargano Natour’ che dal 2016 si occupa dell’accompagnamento turistico e dell’assistenza viaggi, il servizio di noleggio bici e canoe ‘Moveng’, il portale doveandiamosulgargano.it, la onlus ‘La rinascita dei trabucchi storici’ impegnata nel recupero di tutti i trabucchi ancora esistenti nel Gargano, il birrificio artigianale di Monte Sant’Angelo LE.KO e gli istruttori di ‘Yoga Vieste’.