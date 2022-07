Nana ice cream: la ricetta del gelato che ha conquistato il web

Il nana ice cream è il gelato alla banana che sta spopolando sul web. Facile, veloce e gustoso, questo finto gelato si realizza con della banana congelata a pezzetti e frullata.

Oltre a essere buono e molto simile al gelato per consistenza, il nana ice cream è anche senza zuccheri aggiunti e, di conseguenza, perfetto per chi desidera mantenersi in forma.

Come preparare il nana ice cream

Per preparare il nana ice cream devi prendere una banana abbastanza matura e tagliarla a rondelle.

Dopo di che, riponi la tua banana in un sacchetto per il congelatore ben chiuso e conservala in freezer per almeno 5 ore, meglio ancora se tutta la notte.

Trascorso il tempo frulla le rondelle di banana congelata con un buon frullatore, fino a quando non raggiungi la consistenza cremosa tipica del gelato.

Puoi aggiungere anche 1-2 cucchiai di acqua o un cucchiaio di latte vaccino o ancora di bevanda vegetale a tua scelta, in modo da frullare meglio il composto.

Una volta ottenuta la consistenza giusta, puoi gustare il tuo nana ice cream sia da solo sia insieme a della frutta secca o fresca, con della granella di biscotti, cereali oppure insieme a un po’ di burro di arachidi 100%.

Ovviamente, oltre alla banana puoi aggiungere anche altra frutta come pesche, albicocche, fragole e frutti di bosco, per gustare un gelato fresco e goloso ogni volta che lo desideri.