Luana e Angelo, i professionisti del ‘movimento umano’ che accompagnano i foggiani nel ‘viaggio alla scoperta di sé’

Nasce a Foggia lo studio Human Movement di Luana Gitto e Angelo Messaggiero.

Il movimento da sempre è per l’uomo un momento di appagamento del corpo e dell’animo. L’esigenza di ricerca di esso si ritrova anche nello studio e nell’attività del corpo.

In questa ottica, di innovazione e ricerca, nasce e si rinnova lo studio Human Movement di Luana Gitto e Angelo Messaggiero, una coppia di professionisti del corpo attenta alla preparazione atletica, alla riatletizzazione del post-infortunio e alla rieducazione del movimento umano, attraverso cui riescono a prevenire gli infortuni, ma anche a rieducare i movimenti della vita quotidiana, nel caso in cui non fossero già avvenuti, per riprendere la normalità temporaneamente persa.

Si occupano anche di chinesiologia posturale in un ambiente che è attento alla persona. Per loro il corretto movimento umano è fondamentale per rendere il corpo armonico e funzionale insieme al trattamento dei paramorfismi/dismorfismi della colonna vertebrale (scoliosi, iper-cifosi, ernie del disco ecc...).

Il modus operandi della Struttura prevede la sinergia interdisciplinare di molteplici figure professionali: medico ortopedico, fisioterapista, osteopata, ortottista, podologo, logopedista, nutrizionista, psicomotricista, medico chirurgo, medico ginecologo, ostetrica, psicologo, neuropsichiatra. Queste figure sono costantemente in comunicazione e scambio esperienziale.

L’idea di unicità dell’essere umano e un’etica di lavoro rendono estremamente attento e scrupoloso lo staff. Per questo motivo ogni persona viene accompagnata attraverso quello che è definito “viaggio alla scoperta di sé” con compagni con cui condividere emozioni.

L’essere umano è una conquista costante, non un concetto illusorio e formale, ma una prospettiva che deve accompagnare ogni progetto, perché è importante la presenza di equilibrio tra attività mentale e fisica, condizione essenziale per il benessere individuale.