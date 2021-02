Moto staffetta per un caffè solidale: l'iniziativa del Moto Club per sostenere le attività commerciali in difficoltà

L'evento, salvo diverse disposizioni o dinieghi da parte delle autorità competenti, avrà luogo sabato alle 09.30 con partenza da via G. Mandara 131 a Foggia. Ci è gradito sottolineare che saranno osservate tutte le misure precauzionali in ottemperanza dei Dpcm vigente in materia Covid-19.

Il Motoclub Foggia, da sempre attento e sensibile a tutte le tematiche sociali che riguardano il tessuto socio-culturale della Capitanata, si fa promotore di una campagna di sensibilizzazione a favore delle attività commerciali fortemente penalizzate in questo periodo di doverose restrizioni.

Per questo, sabato 20 febbraio, partendo da una prima attività commerciale, si muoverà in un corteo di motociclette, per portare un 'Termos di Caffè Solidale' a diverse attività commerciali della città di Foggia.

L'iniziativa, senza alcun tipo di messaggio politico celato, o interesse economico, si prefigge lo scopo di sensibilizzare l'attenzione di tutti, sulle difficoltà affrontate "anche" e soprattutto da questa categoria professionale.

Se sei un amante delle due ruote vieni e aiutaci a scortare il 'Termos di Caffè Solidale' e a portare la nostra solidarietà e vicinanza affettiva a tutte le attività commerciali che incontreremo lungo il percorso cittadino.