Foggia piange il TikToker Michele 'Naspi': "Ora fai sorridere anche gli angeli"

In queste ore la città di Foggia piange Michele Rossiniello. Tantissime persone, in queste ore, gli stanno rendendo omaggio sui social.

Apprezzato TikToker, era conosciuto con lo pseudonimo di Michele Naspi. Aveva 39 anni.

La notizia ha fatto immediatamente il giro del web. "Non lo conoscevo di persona. Sui social ha portato allegria a tutti con i suoi video divertenti. Vedere una persona andarsene così e lasciare tutto all'improvviso, è un dolore troppo forte. 'Topp Love' come dicevi sempre".

Anche l'Asd Ginnastica Foggia si è associata al dolore dei familiari per la perdita di Michele, figlio di un loro atleta. "Fai buon viaggio, fai sorridere anche gli angeli" si legge su Facebook. Aveva raggiunto la sua notorietà su tik tok con oltre 190mila follower.

Il suo ultimo video, registrato ieri 27 febbraio - "voglio stare bene con me stesso ed essere solo felice in questo periodo" - ha già raggiunto circa 200mila visualizzazioni e ottenuto decine e decine di messaggi di cordoglio. "La spensieratezza,Il tuo entusiasmo,le risate in live che ci hai trasmesso continueranno ad esserci,nel tuo ricordo, rallegrando le nostre giornata".

C'è sconcerto tra i suoi fan: "Che tristezza ...È strano pensare come ci si possa affezionare qui virtualmente ,eppure è così e come si fa ora a pensare a questa grande mancanza".