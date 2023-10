Foggia piange Beppe Muscio, cantante-musicista de 'Le Belve dentro': "Lanciò talenti del teatro"

Si sono svolti nella chiesa di San Michele a Foggia, l'11 ottobre, i funerali di Beppe Muscio, musicista foggiano in voga negli anni Settanta-Ottanta de 'Le Belve Dentro', la band di 'Cronaca Nera' un pezzo del 1970 che ebbe un discreto successo in Italia. Quello stesso anno parteciparono alla mostra internazionale di musica leggera di Venezia insieme alla cantante 'Giovanna'. Prima de 'Le belve dentro', i fratelli Muscio facevano parte del quartetto 'Jewels'.

Il fratello Amedeo, scomparso qualche anno fa, era il manager di quella formazione musicale. Beppe aveva una voce importante ed era un grande chitarrista. Il padre dei Muscio aveva una lavanderia in piazza del Lago, la famiglia abitava in via Federico Confalonieri. Beppe Muscio da alcuni anni non stava bene, pare soffrisse di Alzheimer.

Qualche anno fa su Facebook Gioacchino Rosa Rosa li ricordò entrambi sui social:

"Perfezionisti, bravissimi, con un repertorio di gran classe. Negli anni '80 ci trattenevamo la sera allo 'Chez Tony', che aveva i tavolini sul marciapiede di fronte ed era un bar molto alla moda. Vi si organizzava anche un festival jazz che ha ospitato a Foggia dei miti mondiali. Ci ammazzavamo di risate e di aneddoti e quando eravamo stanchi di stare seduti andavamo a passeggiare alla stazione, dentro la stazione, lungo i binari, a vedere chi partiva e chi arrivava e ad immaginare chi fossero e dove andassero. Nei pomeriggi liberi andavo nel loro ufficio a via Celestino Galliani a suonare e soprattutto ad ascoltare Beppe suonare e cantare CSN&Y o i Beatles come pochi. Una volta Beppe mi fece ascoltare una sua canzone. Una sola volta".

Beppe Musco, insieme a Cosimo Valenzano, aprì un'agenzia teatrale. Questo il ricordo di Leonardo Losavio. "E' stato lui a indirizzare me e Roberto Galano sulla strada del teatro, così, quasi per gioco. Per anni, prima di fondare il Teatro dei Limoni, passavamo ogni sera (o quasi) nella sua casa-ufficio fino a tarda notte. Ne abbiamo cantate, suonate, scritte, fumate, bevute, vissute di cose insieme. Per i più intimi eravamo i Sagliucchi. A volte, per gioco, in contesti estranei, lui diceva che io e Roberto eravamo i suoi figli, e ci divertivamo a reggere il gioco per tutto il tempo. Qualcuno ne sarà ancora convinto".