"In quattro anni abbiamo piantumato 900 alberi"

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente il Comune annuncia che in quattro anni sono stati piantumate 896 nuove piante e lancia un video spot dedicato alla Foresta Umbra prodotto insieme all’Ente Parco del Gargano per promuovere 'La città dei due siti Unesco'

"In questi quattro anni abbiamo piantumato 896 nuove piante” - annuncia il sindaco Pierpaolo d’Arienzo: “La nostra attenzione alla sostenibilità e all’ambiente è al centro della nostra programmazione e pianificazione per lasciare un territorio più verde, più sostenibile e più bello alle future generazioni” - aggiunge il primo cittadino che ringrazia "l’Arif e il Consorzio di Bonifica per il fondamentale contributo”.

