Pugliesi pazzi per i monopattini, guidano la classifica in Italia: +140% secondo Google Trends

Secondo un'analisi del portale Tuttosuimonopattini.it su dati Google Trends sono aumentate vertiginosamentele richieste di monopattini elettrici: in vetta tra le regioni che cercano maggiormente il nuovo sistema di mobilità gli abitanti della Puglia, con gli abitanti che ricercano maggiormente nel territorio il prodotto.In testa i pugliesi (100) con il maggior numero di ricerche online (dati rilevati al 18/11/2020).

A seguire piemontesi (96) e laziali (92) tra gli utenti più interessati al nuovo mezzo tecnologico. Gli utenti delle regioni che effettuano le ricerche online sono rappresentati da una scala da zero a 100, dove 100 rappresenta il massimo delle ricerche possibili per il territorio in questione. Gli italiani ricercano questo mezzo più di 300.000 volte al mese su Google.

Seguono tra le regioni più interessate ai monopattini elettrici: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Sardegna, Veneto e Toscana, Sicilia, Calabria, Marche, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Basilicata, Umbria,Valle D'Aosta.

Così commenta Alessandro Arcangeli responsabile del sito Tuttosuimonopattini.it : "L'Italia con la pandemia ha visto un vero e proprio boom dei monopattini elettrici e della mobilità elettrica in generale. Di ulteriore stimolo al fenomeno è stato certamente anche il Bonus Mobilità del Governo.

Secondo i dati di GFK, nei primi sette mesi del 2020 le vendite dei monopattini sono cresciute del +140%". "La pandemia ha accelerato notevolmente l'utilizzo di questi mezzi che risultano comodi, economici ed ecologici per andare al lavoro o per spostamenti anche per svago".

L'ambito dell'E-mobility che include skateboard elettrici, hoverboard e one wheel, lo stesso rapporto indica che in Italia sono stati venduti oltre 125.000 mezzi elettrici, dei quali il solo monopattino elettrico copre il 90% del comparto. Il picco massimo di vendite si è avuto nel mese di luglio con +52,6% unità.

A livello internazionale il mercato ha un valore di 18,6 miliardi di dollari nel 2019 ed è previsto raggiungere un giro d'affari di 20 miliardi di dollari nel 2020 secondo Grand View Research.

Maggiori dettagli sulle ricerche degli italiani sui monopattini:

https://trends.google.it/trends/explore?q=%2Fm%2F0crg5lg&geo=IT