Torna l'autocertificazione per giustificare gli spostamenti: ecco il modello da utilizzare

Il nuovo dpcm firmato lo scorso 3 novembre 2020 ha dato inizio a una nuova fase di limitazioni e restrizioni, causate dalla seconda ondata di contagi da Coronavirus.

Nuovo coprifuoco imposto in tutti i territori regionali dalle 22:00 alle 5:00 del mattino; in più, tutto il territorio nazionale è stato diviso in regioni rosse, arancioni e gialle.

Nelle regioni che rientrano nelle zone arancioni e rosse, sarà necessario utilizzare l’autocertificazione per giustificare i movimenti, così come avveniva durante il primo lockdown. Inoltre, è stato sottolineato di limitare gli spostamenti e uscire solo se strettamente necessario, per comprovati motivi di lavoro, salute o altre urgenti necessità.

Nelle zone arancioni, come la Puglia, vige il divieto assoluto di uscita se non per ragioni lavorative o per altre urgenti necessità.

SCARICA QUI IL MODELLO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

Allegati