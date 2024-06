Imprenditori argentini in Capitanata per studiare l’agricoltura della Capitanata

Una delegazione di agricoltori argentini dell’associazione Aapresid, guidata dal presidente nazionale Marcello Torres, è stata ospite martedì 4 giugno di Cia Agricoltori Italiani di Capitanata. Il gruppo ha incontrato diversi agricoltori della provincia di Foggia, la dirigenza di Cia Capitanata e Pasquale De Vita, direttore del Crea di Foggia, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

Aapresid è una delle più importanti associazioni agricole argentine, con migliaia di associati e con influenza su circa 11 milioni di ettari di superficie.

Il presidente di Aapresid, Marcello Torres, è stato impegnato in un lungo tour nei paesi europei per un confronto su cambiamenti climatici, costi di produzione, semina diretta, genetica agraria.

Prima di approdare in Puglia ha incontrato i dirigenti di Cia Nazionale nonché diverse aziende emiliane e toscane. Arrivata a Foggia, accompagnata dalla responsabile delle politiche internazionali di Cia, Cristina Chirico, la delegazione ha incontrato i vertici di Cia Capitanata: il presidente Angelo Miano, la vicepresidente vicario Silvana Roberto, il vicepresidente Rino Mercuri e il direttore Nicola Cantatore.

Particolarmente interessante l’incontro e il confronto tra la delegazione argentina e il professor Pasquale De Vita, direttore del Crea di Foggia, centro pubblico di eccellenza per la cerealicoltura e nello specifico, nelle attività di studio, sperimentazione e analisi riguardanti il grano duro. Tanti i punti di confronto, particolare rilievo hanno assunto le prospettive di nuove pratiche agronomiche, rispettose dell’ambiente e capaci di migliorare il reddito degli agricoltori.

La vicepresidente di Cia Capitanata Silvana Roberto: “Più volte ci siamo confrontati in video conferenza con i colleghi argentini di Aapresid su tematiche di assoluta importanza anche per gli agricoltori di Capitanata, come i cambiamenti climatici, la riduzione dei costi di produzione, gli approcci sulla semina diretta, materia su cui gli argentini sono sicuramente all’avanguardia. Aver avuto la visita del presidente Torres è un motivo di orgoglio per Cia Capitanata”.

Dopo Foggia, la delegazione argentina ha raggiunto Lucera, dove ha visitato l’Azienda Agricola Miano. Prima di proseguire la visita e di ripartire, agli agricoltori argentini è stato offerto un pranzo a base di prodotti a km zero con le tipicità della provincia di Foggia, prime tra tutte i troccoli e il vino Nero di Troia.