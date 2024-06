Miss Mamma Italiana: premiate estetista 33enne di Foggia e ostetrica 61enne di Torremaggiore

Proseguono in tutta Italia le selezioni per 'Miss Mamma Italiana 2024', il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti - ideatore e patron del concorso - riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia 'Gold' per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia 'Evergreen' per le mamme con più di 56 anni.

Nella selezione che si è svolta lo scorso fine settimana, al Grand Hotel Excelsior di San Benedetto del Tronto, si è svolta una selezione, oltre a sfilare con abiti eleganti, le mamme hanno sostenuto una prova di abilità.

Sara Ait Erguig di Foggia, 33enne estetista e parrucchiera nonché mamma della 14enne Chaima, ha ottenuto la fascia di miss mamma italiana 'Radiosa', mentre la fascia di 'Evergreen Romantica' è andata a Ida Gaita, 61enne ostetrica, di Torremaggiore mamma di Iride, Adriana, Mario, Renato e Luca, di 35, 32, 30, 25 e 23 anni.