Miss Italia: la 22enne Anna Pia Masciaveo vola in finale

Sarà Anna Pia Masciaveo a rappresentare la bellezza pugliese nella finale nazionale di Miss Italia.

L’annuncio è arrivato ieri nel corso di una serata presentata dal conduttore Rai Savino Zaba e dalla Miss Italia in carica Zeudi di Palma davanti all’arco di Augusto, nella città di Fano che dal 16 settembre ha ospitato le prefinali nazionali.

La commissione tecnica, presieduta dalla giornalista Maria Giovanna Maglie, ha visionato e ascoltato le storie e le ambizioni delle ragazze provenienti da tutta Italia e suddivise per regioni.

Per la Puglia, presentatasi con dieci bellissime concorrenti vincitrici delle finali regionali organizzate dall’esclusivista Carmen Martorana eventi, passa il turno e rappresenterà la regione alla finale nazionale del concorso di bellezza giunto alla 83^ edizione Anna Pia Masciaveo, 22enne di Cerignola, responsabile della gestione delle casse in un supermarket, con il sogno di diventare indossatrice riposto in un cassetto per qualche anno per ragioni di cuore e ora tirato fuori dal nuovo fidanzato che l’ha iscritta alle selezioni.

Anna Pia è arrivata a Fano con il titolo di miss sorriso Puglia vinto nella finale di Spinazzola del 30 luglio.

Al secondo posto Giorgia Polimeno, 18enne di Sogliano Cavour, studentessa del liceo scientifico premiata come miss rocchetta bellezza Puglia nella finale di Barletta del 20 agosto, che si è così guadagnata l’accesso alle prefinali nazionali del 2023.

Terza Isabella Lapenna, 21enne di Palo del Colle, studentessa di lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale che l’11 settembre a Giovinazzo si era aggiudicata il titolo di miss Puglia. Per lei un pass per finali regionali del prossimo anno.

Emozionata la manager pugliese Carmen Martorana, presente a Fano a sostenere e incoraggiare tutte le sue miss in questo splendido percorso di miss Italia, che ha ricevuto anche moltissimi complimenti dalla patron Patrizia Mirigliani che si è congratulata per il tour realizzato in Puglia.